Maria Sampaio e Gonçalo Cabral comemoraram este domingo, dia 23 de junho, os seis anos de casamento.

A data foi assinalada pela atriz no Instagram, onde publicou um vídeo com várias imagens do dia em que deram o nó.

"Seis anos de tua esposa. Gonçalo, obrigada por cada perdão, pela paciência, pelas conquistas e por apesar de tantos altos e baixos continuamos juntos na luta", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que o casal tem uma filha em comum, a pequena Caetana, que nasceu em outubro de 2022.

