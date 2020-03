Aconteceu quando os dois viram em conjunto um dos episódios do reality show 'Keeping Up With the Kardashians'.

Anteriormente, já tinha sido revelado que Khloé Kardashian estava a passar a quarentena com o ex-companheiro, Tristan Thompson, por causa da filha em comum: a pequena True. Ora, esta quinta-feira, dia 26, a empresária partilhou uma curiosidade com os seus seguidores do Twitter. "Adoro que o Tristan esteja a ver o programa comigo e a perceber o que disseram quando não estão ao pé dele. BIZARRO", escreveu. O episódio ao qual Khloé se refere foi gravado após o escândalo em que esteve envolvida por causa das traições de Tristan pouco antes do nascimento da filha. Na altura, o clã ainda estava a ver como é que iria resolver as questões relativas à guarda de True. Leia Também: Khloé Kardashian de volta para o 'ex'? Socialite responde