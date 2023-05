Agora sim, já pode comprar 'QuimFTs'! A coleção que marca a estreia de Quim Barreiros no universo dos NFT ('Non-Fungible Token) passou a estar disponível a partir de ontem, 4 de maio, nesta que é uma vontade de "imortalizar a carreira do grande mestre da música popular", como se pode ler no site oficial.

Os colecionadores terão acesso a vantagens como acesso exclusivo ao backstage de espetáculos do artista, presença em videoclipes, presença em almoço reservado a membros desta comunidade, acesso a merchandise personalizado e possibilidade de convite para "visitar a famosa garagem da vizinha" e de "conhecer a memorável e icónica cabritinha".

Os NFTs podem ser adquiridos através de criptomoeadas ou com cartão de crédito. Apresse-se, há apenas 1000 disponíveis.