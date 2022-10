Foi na sua página de Instagram que Maro partilhou um longo desabafo onde revela que vai fazer uma pausa de três semanas e cancela os espetáculos agendados para este ano.

Apesar de estar grata por tudo o que conquistou nestes últimos tempos, sobretudo com a vitória no Festival da Canção da RTP1 com o tema 'Saudade', a artista confessa que ainda está a "lidar com o luto" do avô - que morreu em 2020 - e um "burnout".

"Vou fazer uma pausa e estarei de volta no dia 7 de novembro. Infelizmente, não vou fazer a tournée europeia em novembro, nem dar mais concertos este ano. Mas vou voltar com muita música e novidades, se estiverem dispostos a esperarem por mim até lá", disse, frisando que vão ser três semanas de pausa.

"Obrigada a todos por estarem aqui e por terem apoiado cada passo do caminho. Fizeram-me continuar e não desistir", escreveu ainda.

Veja a publicação na íntegra:

