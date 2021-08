Chegaram as merecidas férias! Depois de um ano à frente do programa 'Casa Feliz', João Baião está a desfrutar de alguns dias de descanso e decidiu relaxar em território internacional.

Enquanto Diana Chaves assume a apresentação do formato das manhãs da SIC, o apresentador explora as maravilhas da Grécia. Pelas redes sociais, a viagem tem sido documentada com a partilha de inúmeras fotografias.

Tudo indica que João Baião se encontra de férias sozinho, uma vez que é o autor da maioria das suas próprias fotos e em nenhuma aparece acompanhado.

Espreite na galeria.

Leia Também: 'Pipoca' de férias com novo amor? "Não viemos em duo romântico"