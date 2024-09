João Manzarra tem divertido os telespectadores da SIC com o programa 'Parece Impossível', que apresenta ao lado de Inês Aires Pereira.

Por altura das gravações, Manzarra faz-se acompanhar pelo seu cão, Maravilha, que soma fãs pela sua personalidade traquina.

Prova disso foi um vídeo que a SIC partilhou dos bastidores do formato, no qual o patudo causa alvoroço enquanto brinca com uma bola.

Veja o momento de seguida:

