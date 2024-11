Marta Gil continua no Teatro Maria Vitória no elenco de uma revista, mas este ano também participou no programa 'Parece Impossível!', da SIC.

Sobre esta experiência, a atriz confessou que "foi horrível", uma vez que exigia muito a nível físico, mas "divertiu-se muito".

"Foi horrível! (risos) No dia seguinte não me mexia. Pior do que ir ao ginásio uma semana. Diverti-me muito com o João Manzarra e a Inês Aires Pereira. Foi muito divertido trabalhar com o Marco Costa, ele não perde nem a feijões. Ri-me imenso com ele e com a Cecília. Perdi todos os jogos, acho que foi a primeira vez que não ganhei um único jogo na minha vida, e eu sou competitiva. Não dava. O meu corpo não aguentava", destacou em conversa com o Fama ao Minuto no lançamento do primeiro perfume da Salsa.

Ainda sobre o formato da SIC, que esteve no ar entre agosto e o início de outubro, acrescentou: "Este tipo de programas são giros. Não teve tanto sucesso como eu achava que ia ter, porque era um programa leve, diferente. Mas acontece. Às vezes nem as coisas com melhor qualidade são as que têm mais sucesso. Qualidade não é sinónimo de sucesso. Foi giro, valeu a pena e que agora venham mais".

Questionada pelo Fama ao Minuto sobre se tem projetos em vista para o próximo ano, partilhou: "Estou no Teatro Maria Vitória, no Parque Mayer. Estou a fazer esta revista que está a ser um sucesso incrível, ainda bem, e que vai durar até quando o público quiser. E parece-me que vai ser muito tempo. É onde estou focada".

"Espero que venham projetos televisivos para o ano, porque consigo conciliar o teatro com a televisão. Estou muito concentrada com o teatro de revista até ao final do ano, e também é uma coisa cansativa e exige muito de nós - a nível de corpo e cabeça, porque cantamos, dançamos e representamos, tudo ao mesmo tempo. Ficamos mesmo muito cansados, mas estou a habituar-me a este ritmo para, no próximo ano, estar pronta para enfrentar desafios à noite, durante o dia... Fazer tudo e estar a trabalhar e divertir-me também", completou.

