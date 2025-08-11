Liliana Campos está a desfrutar de um período de descanso num local paradisíaco - as Maldivas. A apresentadora de 'Passadeira Vermelha' está na companhia do marido, Rodrigo Herédia, e os dois tem partilhado alguns dos momentos passados na ilha do oceano Índico.

Apesar de momentos felizes, nem tudo tem corrido de feição à cara da SIC. Liliana partilhou com os seguidores 'o preço a pagar' por estas férias: as picadas dos mosquitos.

Numa imagem, a apresentadora mostrou o estado da sua perna depois de ter sido picada por um inseto.

"Incha, faz um género de uma batata, dura, dura, dura, quente, quente, quente, com estes piquinhos à volta e deitam esta aguadilha. O desespero é enorme e nem o coçar e fazer ferida faz com que passe", revelou a apresentadora da SIC Caras.



© Instagram - Liliana Campos

As mil e uma viagens de Liliana Campos pelas Maldivas

Liliana Campos está de férias com o marido Rodrigo Herédia que é surfista e aproveita as melhores ondas da região, tal como os dois têm partilhado nas redes sociais.

Mas o casal tem ainda um apego muito grande ao local. Foi lá que casaram numa cerimónia simbólica e cheia de emoção, em junho de 2017.

No último aniversário, onde comemoraram oito anos desde esse dia, a cara da SIC fez questão de assinalar a data.

"O amor cresce todos os dias pois passou a ser uma escolha diária e muito nossa. Amo-te, quero-te e beijo-te, Rodrigo Herédia. Que o meu querido Santo António nos continue a abençoar e a proteger", escreveu Liliana numa partilha onde mostrou imagens do grande dia.