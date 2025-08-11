Liliana Campos está a desfrutar de um período de descanso num local paradisíaco - as Maldivas. A apresentadora de 'Passadeira Vermelha' está na companhia do marido, Rodrigo Herédia, e os dois tem partilhado alguns dos momentos passados na ilha do oceano Índico.
Apesar de momentos felizes, nem tudo tem corrido de feição à cara da SIC. Liliana partilhou com os seguidores 'o preço a pagar' por estas férias: as picadas dos mosquitos.
Numa imagem, a apresentadora mostrou o estado da sua perna depois de ter sido picada por um inseto.
"Incha, faz um género de uma batata, dura, dura, dura, quente, quente, quente, com estes piquinhos à volta e deitam esta aguadilha. O desespero é enorme e nem o coçar e fazer ferida faz com que passe", revelou a apresentadora da SIC Caras.
© Instagram - Liliana Campos
As mil e uma viagens de Liliana Campos pelas Maldivas
Liliana Campos está de férias com o marido Rodrigo Herédia que é surfista e aproveita as melhores ondas da região, tal como os dois têm partilhado nas redes sociais.
Mas o casal tem ainda um apego muito grande ao local. Foi lá que casaram numa cerimónia simbólica e cheia de emoção, em junho de 2017.
No último aniversário, onde comemoraram oito anos desde esse dia, a cara da SIC fez questão de assinalar a data.
"O amor cresce todos os dias pois passou a ser uma escolha diária e muito nossa. Amo-te, quero-te e beijo-te, Rodrigo Herédia. Que o meu querido Santo António nos continue a abençoar e a proteger", escreveu Liliana numa partilha onde mostrou imagens do grande dia.
Os anos difíceis na vida de Liliana Campos
Recorde-se que os últimos anos foram pautados por momentos de angústia e perdas para a apresentadora.
A sua mãe, Zena Campos, morreu em 2016 depois de ter estado um longo período acamada. Durante esses quatro anos, Liliana e o irmão foram os cuidadores da mãe e estiveram sempre ao seu lado quando esta mais precisou.
Foi nessa altura de fragilidade que o inesperado aconteceu. Liliana deparou-se com um roubo por parte de uma das cuidadoras da mãe, episódio que contou recentemente no programa 'Casa Feliz'.
"Nunca pus a hipótese que a pessoa nos podia roubar mas foi isso que nós descobrimos. E ainda hoje em dia, passados dez anos, nós damos conta de coisas que desapareceram porque não eram coisas do dia a dia. Lembro-me perfeitamente de um galheteiro de Natal que era muito simbólico. Levou-nos também uma Bíblia Sagrada que era com letras douradas, com fio de ouro, tinha um valor grande porque já tinha vindo de Angola e era uma coisa da minha mãe", confidenciou.
Também a perda da colega Mariana Barbosa, a 29 de julho de 2022, deixou um vazio na vida de Liliana.
"Tenho muitas saudades tuas. Um beijinho para o céu, que deve estar num alvoroço desde que aí chegaste", escreveu Liliana na legenda de uma foto ao lado da antiga comentadora aquando da data da sua morte.
Comentários