Liliana Campos está a aproveitar a tradicional pausa de verão do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, para usufruir de uns dias de férias.

A cara da SIC rumou até a um dos seus destinos de eleição: as Maldivas. Nas redes sociais, Liliana tem partilhado vários momentos por lá vividos na companhia do seu marido, Rodrigo Herédia.

No seu primeiro dia passado na ilha, Liliana explicou aos fãs os planos para estes dias de descanso.

"Agora tudo será mais calmo, sem horas para nada e com tempo para tudo. E o que é o tudo?! Namorar, namorar, namorar… Mergulhar, mergulhar, mergulhar... Comer, comer, comer... Ler, ler, ler… Procurar os tubarões, os búzios e os peixinhos.

E pedir ao Rodrigo para me tirar fotografias e fazer vídeos a toda a hora - isso sim, será sem dúvida o mais difícil - a não ser que ele se perca no surf, fique com remorsos, e queira fazer de tudo para me agradar. Hoje já ia acontecendo, mas não me dava muito jeito, porque foi o primeiro dia e estava tudo nas malas", explicou Liliana.

Liliana Campos e a sua paixão pelas Maldivas

Todos os anos a apresentadora resolve viajar para o mesmo destino: as Maldivas. A energia e beleza da ilha conquistaram a anfitriã do 'Passadeira Vermelha' que explicou o motivo que a leva a viajar sempre para esse sítio.

"Volto sempre aos lugares onde sou feliz, uma e outra e outra vez. Até agora nunca me arrependi. Que assim continue a acontecer pela vida fora. É bom sinal, por todos os motivos. Claro que o mundo é imenso e tem tanto para nos mostrar. Penso sempre nisso na altura de decidir o destino, mas sei que por aqui nos espera aquilo de que mais gostamos e que este lugar encantado terá sempre espaço no nosso coração por tudo o que aqui já vivemos.

Porque não revisitá-lo enquanto conseguimos?! Um dia, mais velhotes, tantas horas de viagem não vão ser fáceis para as costas do Rodrigo e para outras mazelas que possamos ter. Por enquanto, tudo bem", revelou Liliana Campos.

Maldivas: Muito mais do que um lugar encantado para Liliana Campos

Um dos motivos que leva Liliana Campos a ter uma ligação emocional e especial com as Maldivas é porque este foi o local onde se casou com Rodrigo Herédia em 2017.

A cerimónia simbólica realizou-se na praia e o momento foi repleto de emoção. Oito anos depois, Liliana recordou esse dia.

"O amor cresce todos os dias pois passou a ser uma escolha diária e muito nossa. Amo-te, quero-te e beijo-te, Rodrigo Herédia. Que o meu querido Santo António nos continue a abençoar e a proteger", escreveu a cara da SIC numa partilha feita este ano.