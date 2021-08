Judite Sousa rumou ao sul do país para uns dias de descanso e decidiu partilhar com os seguidores aquele que é o seu lugar preferido para férias no Algarve.

Este domingo, a antiga jornalista partilhou nas suas redes sociais uma fotografia sua no Hotel Quinta do Lago, em Almancil, e afirmou que este é o seu "destino de eleição há 20 anos".

Sem ficar indiferente à partilha, Lili Caneças recorreu à caixa de comentários para recordar que foi à inauguração do hotel e que a festa foi um "estrondo".

