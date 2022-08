Jessica Athayde partiu com o filho, Oliver, para Bali, na Indonésia, na semana passada, mas não foi sozinha. A acompanhá-los está Diogo Amaral, o pai do menino, e alegado namorado da atriz - uma vez que a reconciliação do casal não foi confirmada de forma oficial por nenhum dos atores.

Hoje, 2 de agosto, Diogo partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram a primeira fotografia de férias, na qual posa com o pequeno Oli, como carinhosamente é tratado.

Veja o bonito retrato que mostra a cumplicidade existente entre pai e filho.

