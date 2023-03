Margarida Corceiro e Francisca Cerqueira Gomes estão a aproveitar o melhor da vida numa aventura pelo Havai. As jovens aceitaram o desafio de tirar um curso de inglês no país e, desde então, têm-se mostrado encantadas com a beleza do destino.

Ainda hoje, Margarida fez mais uma partilha na sua página de Instagram na qual posa em cima de uma prancha juntamente com Kika, apelido com que a filha de Maria Cerqueira Gomes é tratada.

"A viver num quadro do Pinterest", escreveu Corceiro.

Eis a publicação:

Leia Também: Fotos: Margarida Corceiro e Francisca Cerqueira Gomes no Havai