Margarida Corceiro e Francisca Cerqueira Gomes viajaram juntas para o Havai. Conforme Margarida já tinha revelado anteriormente, a ida não aconteceu apenas por motivos recreativos. Ambas estão a tirar um curso de inglês, que durará, aproximadamente, duas semanas.

Já no destino, Corceiro e a filha de Maria Cerqueira Gomes começaram a partilhar registos do mesmo, revelando-se encantadas com a beleza do local.

Poderá ver todas as fotografias na galeria.

