Jessica Athayde encontra-se de férias na Madeira juntamente com o filho Oliver. Esta tem sido uma viagem muito especial tendo em conta que se trata da primeira feita pelo bebé, fruto do anterior relacionamento da atriz com Diogo Amaral.

A avaliar pela mais recente publicação que Jessica fez na sua conta de Instagram, hoje a manhã foi bem animada com mergulhos à mistura.

"Depois de mega pequeno-almoço cheio de frutas ótimas viemos para o nosso primeiro mergulho matinal no mar", começa por dizer

"A criança não tem frio! Eu tenho mas ele não, adora andar nú e como não temos mais nenhum hóspede aqui em baixo eu deixo", esclarece.

Por fim faz questão de dizer que estão ambos com protetor, de forma a que as pessoas não levantem esta questão.

Ora veja...

Leia Também: As fotos da primeira viagem de Jessica Athayde com o filho bebé