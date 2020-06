David Schwimmer foi uma das muitas figuras públicas que fizeram questão de participar nos protestos contra o racismo nos Estados Unidos, Black Lives Matter, movimento que ganhou mais força com a morte do afro-americano George Floyd.

Mas o ator - que interpretou a personagem Ross na série 'Friends' - não foi sozinho. A ex-mulher, Zoe Buckman, marchou ao lado do artista contra a desigualdade racial, num protesto em Nova Iorque.

Um momento que foi fotografado e que o ator, de 53 anos, fez questão de destacar no Instagram. Na legenda da imagem, explicou que a união não se deve apenas pela causa, mas também pelo bem e futuro da filha de ambos.

Recorde-se que o ex-casal separou-se em 2017 e tem uma filha em comum, Cleo, de nove anos.

"[...] Marchamos em homenagem às inúmeras vidas negras perdidas pela violência racial; Opor-se ao racismo institucional e imparcialidade contra comunidades marginalizadas; Mostrar o nosso amor e solidariedade para com os nossos familiares, colegas e amigos de cor", escreveu.

"Porque estamos zangados e horrorizados com a chocante indiferença do nosso presidente", acrescentou, referindo-se à postura de Donald Trump. "E para existir um futuro melhor para os nossos filhos. Todas as nossas crianças. Não é suficiente só opor-se ao racismo, temos de nos opor ativamente", concluiu.

