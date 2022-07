"Desde o primeiro dia que comecei a trabalhar como produtor com a Cláudia Pascoal no seu novo disco, sabia que algo especial estava a acontecer. A Cláudia é uma verdadeira força da natureza com um universo musical que mistura o passado com o presente de forma brilhante". Estas foram as primeiras palavras de David Fonseca numa recente publicação que fez no Instagram.

Com o recente lançamento da música 'Eh Para a Frente, Eh Para Trás' e do seu videoclipe, David Fonseca fez questão de destacar o tema na rede social, tecendo também rasgados elogios à cantora.

"É um dos incríveis temas que compõem o disco que aí vem, integralmente escrito pela Cláudia, cheio de surpresas, curvas, contra-curvas e uma artista que sabe bem o que quer e com um caminho só dela", disse, referindo-se à mais recente música que foi lançada esta terça-feira.

"Um prazer absoluto fazer parte desta viagem", completou.

De recordar que numa recente entrevista ao Fama ao Minuto, Cláudia Pascoal também falou do trabalho que tem feito com David Fonseca. "O David é inacreditável! Tem sido fantástico", destacou.