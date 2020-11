Victoria e David Beckham voltam a deparar-se com mais uma série de problemas, desta vez para conseguirem construir um lago na sua casa em Cotswold. O casal, conforme adianta o jornal The Sun, tinha recebido a permissão para seguir em frente com este projeto no início do ano.

Contudo, os dois mudaram de ideias e pretendem que o lago fique ainda maior, o que gerou preocupações nos vizinhos que vivem na zona em questão.

Uma das queixas é que o lago irá trazer a afluência de barcos, o que fará com que este deixe de ser um lugar tranquilo.

"Sinto que este plano de aumentar o lago pode aumentar consideravelmente o risco de cheias. Para além disso, o lago parece ser demasiado grande para a área", afirmou um dos queixosos.

Até ao momento, nenhum dos membros do casal comentou o assunto.

Leia Também: David Beckham faz acordo de milhões com a Netflix. Documentário a caminho