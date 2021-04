Após Mickael Carreira ter partilhado com os seus seguidores do Instagram que esteve em Pampilhosa da Serra com o irmão, David Carreira, foi a vez de o próprio David partilhar mais um registo deste "regresso às origens".

"Foi tão bom poder estar no Armadouro e na Pampilhosa contigo, foram muitas recordações que nos surgiram", declara David Carreira na legenda de um conjunto de imagem onde surge ao lado do irmão e ambos aparecem de microfone na mão.

Importa referir que Tony Carreira é natural de Pampilhosa da Serra e os dois irmãos, Mickael e David, cresceram a viver momentos muito especiais neste local mágico para ambos.

