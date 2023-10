David Carreira foi o grande convidado de uma emissão especial do 'Conta-me', da TVI, que foi para o ar este sábado, dia 7 de outubro.

A conversa foi conduzida por Cristina Ferreira e abordou várias questões íntimas do cantor como, por exemplo, a forma como este tem lidado com os primeiros tempos da paternidade.

Pai pela primeira vez no passado dia 27 de janeiro, fruto do relacionamento com Carolina Carvalho, David explicou que Lucas já viveu "várias fases" e que não se sente surpreendido com a "intensidade" desta experiência. "Para mim, só têm sido coisas boas. Parece que, agora, é que eu estou a aproveitar. Chego a casa e ele está a sorrir e parece que tudo passa", relatou.

David sublinha a importância que sente em "não perder nenhum momento" ao lado do filho, daí ter intenções de começar a levá-lo aos seus concertos e para o estúdio, quando for gravar novos temas. Foi precisamente para se poder dedicar ainda mais ao filho que o artista tomou a decisão de "continuar a fazer música" mas abdicar das digressões. O último grande espetáculo antes desta pausa será a 11 de maio, na Altice Arena.

David está agora a preparar um novo álbum, que tem um tema que serve de "homenagem" à irmã, Sara Carreira, que morreu no dia 5 de dezembro de 2021, vítima de uma acidente de viação.

O cantor, de 32 anos, revela que a dor sentida pela morte da irmã o fez tornar-se "menos religioso", dado que não encontra "justificação para o que aconteceu". "Tenho a certeza que ela ouviu a música [que lhe irá dedicar no próximo álbum] e está a dizer: 'por acaso, a música que fizeste para mim não está nada mal'", acrescentou ainda.

