"A atuação mais difícil da minha vida": foi desta forma que David Carreira descreveu o seu regresso aos palcos após a trágica morte da irmã, Sara Carreira, num acidente de viação.

O artista foi um dos convidados a estar presente na gala final do programa 'The Voice', da RTP1. Nas stories da sua conta de Instagram, este partilhou um pouco da sua atuação na qual apresentou o tema - 'Anda Comigo', lançado no início de dezembro.

"Obrigada pelo apoio, as saudades aumentam cada vez mais. Sara, je t'aime", termina, num momento de enorme emoção que não deixou ninguém indiferente.

Recorde-se que a filha mais nova de Tony Carreira morreu aos 21 anos no passado dia 5 de dezembro.

Entretanto, poderá ver na galeria o vídeo partilhado por David.

Leia Também: Tony Carreira celebra 57 anos, o primeiro aniversário sem a filha