As redes sociais são neste momento o 'palco' onde muitos artistas se podem encontrar com os fãs. Nesta fase em que muitas famílias estão a cumprir o isolamento social por causa da pandemia da Covid-19, as figuras públicas estão mais do que nunca ativas no mundo virtual, como é o caso de David Carreira.

Ainda este sábado, o filho do meio de Tony Carreira surpreendeu os que o seguem no Instagram com um vídeo único. O cantor publicou nas rede social um raro momento com a avó, que sofre de Alzheimer, como o próprio explicou na legenda das imagens.

"Boa Páscoa da parte da minha avó. Ela tem Alzheimer, mas sabe o nome das filhas todas", escreveu o artista.

Veja o momento no vídeo da galeria.

Leia Também: David Carreira adapta música e mostra nova versão sobre Covid-19