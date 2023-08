David Carreira mostrou aos seguidores algumas imagens de momentos especiais vividos durante o mês de agosto, tendo 'presenteado' com novos vídeos do filho, Lucas.

Numa partilha que fez na sua página de Instagram esta segunda-feira, o cantor mostrou-se a brincar com o bebé, que já começa a querer dar os primeiros passos. Mas não ficou por aqui.

Entre as várias imagens podemos ainda ver um vídeo da mãe de David e avó do pequeno Lucas, Fernanda Antunes, toda 'babada' a brincar com o menino (que está dentro do carro). Veja tudo na publicação abaixo:

De recordar que o bebé Lucas - que nasceu em janeiro - é fruto da relação de David Carreira com Carolina Carvalho.

