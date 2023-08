David Carreira vive uma fase francamente positiva na sua vida. O artista foi pai pela primeira vez no passado dia 27 de janeiro, após o nascimento do pequeno Lucas, fruto do seu relacionamento com Carolina Carvalho Santos.

A averiguar pelas partilhas que têm sido feitas pelo casalinho nas redes sociais, o bebé só veio a fortalecer o seu relacionamento.

Ainda esta quinta-feira, 9 de agosto, por exemplo, o filho de Tony Carreira mostrou aos seguidores do Instagram um bilhete que lhe foi deixado pela companheira.

"Bom concerto, até logo. Je t'aime [amo-te]", lê-se na mensagem.

Ora veja:



© Instagram - David Carreira

