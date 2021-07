David Carreira faz hoje 30 anos e vai comemorar a data com os fãs com um concerto online, transmitido no canal de YouTube do cantor, a partir das 19h00. "Vou ter muitas surpresas", promete o também compositor, ator, criador de moda e empresário. Apesar dos sorrisos das fotografias que partilha nas redes sociais, os últimos meses têm sido difíceis e desafiantes. O trigésimo aniversário do artista será o mais triste de sempre. A morte da irmã mais nova, a também cantora e estilista Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020, foi um golpe duro.

Nos primeiros meses do ano, para além de lidar com a sua própria dor, o intérprete de "In love", "O problema é que ela é linda" e "Primeira dama" foi o apoio do irmão mais velho e dos progenitores, que ficaram devastados com a morte trágica e inesperada da única filha aos 21 anos. No passado dia 23 de junho, o internamento de urgência do pai, Tony Carreira, após sofrer um enfarte do miocárdio, também apanhou de surpresa o artista. David Carreira rumou de imediato ao Algarve para acompanhar de perto o cantor e empresário de 57 anos.

Apesar de ser do conhecimento público que David Carreira nasceu a 30 de julho de 1991 em Dourdan, em França, onde os pais estavam emigrados, o cantor não gosta de falar sobre a idade, como admitiu em 2018 em entrevista exclusiva ao Modern Life/SAPO Lifestyle. "Se calhar, tenho medo de envelhecer. Preocupo-me um bocado com isso. Apesar de não ser propriamente velho", desabafou, na altura, entre risos. "Acho que é uma coisa que preocupa todos os cantores", confidencia mesmo o criador da etiqueta de moda Ninety One Paris.