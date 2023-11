David Carreira foi atuar ao programa das tardes de sábado da TVI, 'Em Família', antes de ir para o concerto do pai na Altice Arena.

No final da atuação, o cantor esteve à conversa com os apresentadores Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, tendo sido questionado sobre a ausência na semana passada.

"O que é que andaste a fazer no último sábado?", quis saber Ruben Rua.

"Falhei convosco, completamente, e falhei nesse dia com a TVI também. Porque tinha uma gravação de videoclipe - que é uma música muito especial para o meu filho, para o Lucas - e já estava agendada. Não deu para vir, com muita pena minha", explicou o artista.

Apesar de este sábado já ter planos, por causa do espetáculo do pai Tony Carreira, fez questão de antes marcar presença no 'Em Família' para 'compensar'. "Fiz questão, depois vou a correr para a Altice Arena", disse.

Leia Também: Elma Aveiro assiste a concerto dos 35 anos de canções de Tony Carreira