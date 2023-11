Elma Aveiro não perdeu o novo concerto de Tony Carreira na Altice Arena, que decorreu na noite deste sábado, dia 25 de novembro.

Um espetáculo onde o artista celebrou os seus 35 anos de canções e a irmã de Cristiano Ronaldo fez questão de destacar na sua página de Instagram.

Inicialmente, Elma Aveiro mostrou o look que escolheu para o concerto - um conjunto preto composto por calças, camisola de manga comprida e botas de salto alto. "Pronta para ir ver o meu Tony com as minhas amigas", escreveu na legenda.

De seguida mostrou alguns vídeos do espetáculo, entre eles a homenagem que foi feita à falecida filha do artista, Sara Carreira, que morreu em dezembro de 2020 num acidente de carro.

