David Carreira já está a preparar os concertos de celebração de 10 anos de carreira, espetáculos que prometem, uma vez que contarão com muitas surpresas, como o artista já fez questão de referir.

No entanto, assim que as datas foram anunciadas, não demorou muito até que parte dos bilhetes - golds e silvers - esgotassem.

O facto foi evidenciado por David nas stories da sua conta de Instagram, onde se mostrou incrédulo com a conquista:

"Fico feliz. A receção e a expectativa à volta desses concertos está a ser brutal. Só tenho que vos agradecer. Esgotar-se em cinco minutos os golds e silvers para as duas datas no online... nunca me tinha acontecido uma coisa desse género", confessa.

"Quero fazer um show que faça um resumo destes 10 anos. Vamos fazer o melhor concerto de sempre", completa.

