No âmbito dos dois espetáculos, no Coliseu de Lisboa e Multiusos de Guimarães, que vão em 2022 assinalar os seus 10 anos de carreira, David Carreira deu uma entrevista intimista ao 'Jornal das 8', da TVI.

Questionado sobre as parecenças com o pai, Tony Carreira, de quem herdou o talento para a música, David afirma identificar-se bastante mais com a personalidade da mãe.

"Em muita coisa sou parecido com a minha mãe, tenho a força da minha mãe, a resistência. A minha mãe é uma lutadora, sempre foi e continua a ser", afirma o músico, que recentemente viu a mãe, Fernanda Antunes, e toda a família passarem por um período de enorme dor.

No entanto, o pai Tony não deixa de ter um papel fundamental na sua vida. "O meu pai é o meu melhor amigo. Temos uma relação brutal", garante.

A família Carreira, recorde-se, sofreu em dezembro de 2020 um duro golpe. A filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes, Sara Carreira, morreu aos 21 anos na sequência de um trágico acidente de viação.

