David Carreira está de volta aos palcos para assinalar os 10 anos de Carreira. Com datas marcadas para 18 de março no Coliseu de Lisboa e 26 de março no Multiusos de Guimarães os bilhetes estão disponíveis a partir de hoje nos locais habituais. David está a preparar um grande espetáculo que o vai mostrar ainda mais próximo dos seus fãs e promete anunciar convidados especiais muito em breve.

O público vai ter a oportunidade de ouvir todos os sucessos desde o início da sua carreira, em 2011, num concerto que marca a primeira década da carreira.

"Esta é uma celebração muito especial para mim, são os meus 10 anos de carreira mas é também o meu regresso aos palcos depois de dois anos muito complicados. Quero ter os fãs ao meu lado neste momento que é tanto deles como meu, e por isso, é que preparei bilhetes especiais que dão aos fãs a oportunidade de assistir ao ensaio e de estarem comigo no final do concerto", comentou David Carreira.

Os bilhetes para 18 de março no Coliseu de Lisboa estão disponíveis na BOL, e 26 de março no Multiusos de Guimarães estão disponíveis na BlueTicket.

