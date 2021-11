"Já passaram 10 anos. Vivemos tanto nestes 10 anos. Bons momentos e alguns maus mas sempre estivemos juntos! Porque uma família é isso mesmo, podemos sempre contar uns com os outros". Foi com estas palavras que David Carreira deu início a uma publicação onde assinala um marco especial.

Há 10 anos que o cantor deu início à sua carreira, momento único que foi destacado na sua página de Instagram, esta quarta-feira, 3 de novembro.

"[...] Tive a sorte de vos ter ao meu lado desde o início. Vocês deram asas aos meus sonhos e quando pensava em desistir da música deram-me forças. Força para continuar a fazer o que mais gosto quando parecia impossível", disse aos fãs.

"Não sei por mais quanto tempo vou continuar a cantar, mas sei que quero reviver estes 10 anos da melhor maneira. Quero aproveitar cada minuto, cada música ao vosso lado", realçou.

"Somos uma família e vamos juntos festejar os nossos 10 anos de Carreira. Dia 10 de novembro abrem as bilheteiras e vou ter muitas surpresas", concluiu, falando das datas dos concertos no Coliseu dos Recreios e no Multiusos de Guimarães.

Veja abaixo a publicação na íntegra:

