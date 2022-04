David Carreira concedeu a sua primeira grande entrevista de caracter intimista após a morte da irmã, Sara Carreira, que perdeu a vida em dezembro de 2020.

O músico aceitou o convite da TVI e esteve à conversa com Manuel Luís Goucha para o programa 'Conta-me'.

"Quando é com alguém de quem se gosta muito tece-se a conversa com o coração", realça Manuel Luís Goucha ao partilhar nas suas redes sociais uma fotografia ternurenta, onde surge de mãos dadas com o músico.

O programa 'Conta-me' com David Carreira será exibido no próximo sábado, dia 9 de abril, depois do 'Jornal da Uma'.

