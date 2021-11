David Carreira esteve no 'Café da Manhã', da RFM, a propósito da comemoração dos dez anos de carreira. Momento que levou o cantor a confessar que se envolveu com a explicadora do irmão, Mickael.

O artista contou que na altura era "quase adulto, a fazer 18 anos" e teve um "namorico com a explicadora que tinha poucos anos de diferença". Depois do caso, David acabou por contar ao irmão, que conseguiu passar à disciplina, como é destacado no site da RFM.

Por sua vez, Salvador Martinha decidiu também partilhar um 'segredo', tendo revelado que já dormiu em casa da família Carreira.

João Manzarra combinou com Tony Carreira - na altura trabalhavam juntos no 'Ídolos', da SIC. O cantor deu autorização a Manzarra e Salvador Martinha para irem passar uns dias a casa do clã Carreira, em Paris, isto porque queriam escrever uma série na capital francesa.

David Carreira ficou surpreendido e perguntou em que cama dormiram. Salvador Martinha revelou que ficou na cama de Mickael e João Manzarra preferiu a de David.

Mas a história não ficou por aqui e Salvador Martinha partilhou ainda que chegou a "roubar um casaco de Tony" para sair à noite, visto que estava muito frio.

