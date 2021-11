É já amanhã, sábado, dia 13 de novembro, que MC Kevin O Chris sobre ao palco da Altice Arena para um grandioso espetáculo, no qual será gravado o seu novo DVD: 'Sonho de Garoto'.

Ao lado do músico brasileiro, interprete do tema de sucesso 'E ela tá, tá movimentando', estará David Carreira. O artista português fará uma participação especial no espetáculo.

"Estou amarradão em poder partilhar o palco com o David Carreira. Eu conheço pouco da música portuguesa, mas o som dele é muito bom. Ainda mais porque ele curte funk, já gravou música com a Ludmilla e com o Kevinho. Acho que essa participação vem em ótima hora e aproxima ainda mais o funk de Portugal. O nosso ritmo vai invadir a Europa", promete MC Kevin O Chris ao falar sobre esta parceria que promete fazer sucesso.

Recorde ainda a entrevista recente de MC Kevin O Chris ao Fama Ao Minuto: "Estou feliz. Sou o 1.º funkeiro a gravar um DVD na Europa, em Portugal"