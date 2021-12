Na passada semana, à semelhança do que aconteceu com celebridades um pouco por todo o mundo, Victoria Beckham partilhou uma fotografia da sua família reunida no Instagram para desejar boas festas aos seguidores.

No entanto, a imagem acabou por se tornar viral devido a um pormenor.

Se reparar em David Beckham percebe que o marido da eterna Spice Girl aparece em 'bicos de pés', de maneira a não ficar mais baixo.

Ora, esta terça-feira, 28 de dezembro, Victoria voltou a partilhar mais uma fotografia, desta vez apenas com os 'homens lá de casa'. Aproveitando para brincar com o assunto, David Beckham comentou: "Aqui não precisei do truque para ficar em bicos de pés".

Palavras que não passaram despercebidas aos internautas.

Leia Também: Já há data para o casamento do filho mais velho de David Beckham