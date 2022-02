David Beckham marcou presença num dos mais recentes episódios de 'River Café Table 4', onde revelou uma curiosidade em relação à mulher, Victoria Beckham.

"Sou um bocado emocional em relação à comida e ao vinho, quando estou a comer alguma coisa fantástica quero que toda a gente experimente", referiu o ex-jogador de futebol.

"Infelizmente, estou casado com uma pessoa que come a mesma coisa há 25 anos! Desde que conheço a Victoria, ela apenas come peixe grelhado e legumes cozidos a vapor", disse David. "Raramente desvia-se disso", completou.

Casados desde o final dos anos 1990, em comum o casal tem quatro filhos: Brooklyn, de 22 anos, Romeo, de 19, Cruz, de 16, e Harper, de 10.

