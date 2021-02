Este sábado, dia 20, é um dia especial no seio da família Beckham. O filho do ex-jogador de futebol, Cruz Beckham, completa hoje 16 anos de idade.

Como tal, o pai - na sua faceta mais orgulhosa e 'babada' - decidiu evidenciar a data na sua conta de Instagram através de um vídeo onde mostra diversos momentos divertidos que viveu ao lado de Cruz.

A acompanhar a montagem está a música 'I'll be there for you' dos The Rembrandts, que se tornou conhecida como genérico da série 'Friends'.

Veja o vídeo na galeria.

