Dave Coulier comemorou a sobriedade com uma fotografia captada quando 'bateu no fundo' por causa do vício do álcool.

Na referida imagem, a ator e comediante aparece com o rosto visivelmente ferido, resultado de uma noite em que ficou embriagado.

"Eu era um bêbado, sim, um alcoólico", disse o artista, de 62 anos. "Estou sem beber álcool desde o dia 1 de janeiro de 2020", comemorou depois.

"Eu podia fazer as pessoas rirem até caírem. Nesta foto fui eu quem caiu. Não porque estava a jogar hóquei ou a fazer as coisas que amo - como cortar madeira ou construções, jogar golfe, pescar ou pilotar aviões. Caí a subir umas escadas de pedra", recordou.

"[...] Eu amava bebida, mas ela não me amava de volta", acrescentou. "Decidi tomar uma decisão pelo meu próprio bem-estar, da minha família e daqueles que me rodeiam e que amo tanto", continuou, confessando que o caminho para a sobriedade foi feito de "grandes desafios", e elogiou a mulher, Melissa Bring, e "os amigos que já fizeram esta jornada".

“A transformação psicológica e física foi incrível”, partilhou. “O céu está mais azul, o meu coração já não está fechado e gosto de fazer as pessoas rirem até cair mais do que nunca. Obrigada, Melissa, por estares ao meu lado. Amo-te", rematou.

