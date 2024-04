Cristina Ferreira não se inibiu de dar a sua opinião relativamente a um dos casos comentados no espaço criminal no programa 'Dois às 10' desta terça-feira, 9 de abril.

O caso é referente a uma jovem de 15 anos que foi golpeada com uma garrafa partida, por outras três jovens, que tinha abordado dentro de uma discoteca, em Portimão, depois de as ver a conversar com o namorado.

"Para que é que a pessoa está lá até às 7h da manhã?", questionou Cristina, referindo-se aos espaços noturnos.

"Das 4h30h da manhã às 7h00, se fores à discoteca, só vês é miséria", atirou.

"Adorava que a menina do online faça um remix do teu apanhado de comentário sobre este tema", comentou Cláudio Ramos, ao ouvir a parceira de televisão.

Veja o momento de seguida:

