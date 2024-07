Entre os vários temas que Daniela Ventura abordou na entrevista que deu a Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10', um deles foi a distância que mantém do pai. Admitindo que não quer voltar a falar com o progenitor, a ex-concorrente afirmou que "não tem nada de bom" para dizer sobre ele.

"A ida do meu pai ali foi a tentativa de fazer o que o meu pai constantemente faz que é querer mostrar-se. Não vi nada, mas consigo pôr a minhas mãos no fogo de que até entrevistas já foi dar no passo de 'quero muito que a minha filha me perdoe'", afirma, depois de ver as imagens do pai numa das galas do 'BB'.

"Acredito que ele sinta, que quer esse perdão, mas não é bom, não é saudável, não é feliz", realça, notando que prefere manter a distância.

Daniela confessou ainda que "não sente nada de bom quando olha para o pai".

