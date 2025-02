Daniela Ventura mostrou-se sem 'papas na língua' na hora de responder a David Maurício - e a uma comunidade de fãs que o apoiou - depois de ter tido acesso a mensagens trocadas nas quais, segundo a próprio, foi alvo de gozo.

"No post anterior podem ver mensagens do grupo do meu 'ex' que antes era de Daviella, onde sou constantemente tópico e gozada sem razão nenhuma. Hoje a razão é porque faço tarot. Algo que o próprio David já me pediu para lhe fazer no passado", começou por dizer.

"Não faço tarot como meio de trabalho regular. Para a administradora fanática pelo David digo: deixe-me em paz e para de falar de mim. E para o David, é tão feliz e realizado que não perdes uma oportunidade de falares de mim nesse grupinho ridículo (tenho imensos prints onde gozam comigo sobre inúmeras razões)", continua.



© Instagram - Daniela Ventura

"Não sei porque a minha vida vos incomoda tanto, já não chega? David cuida da tua filha, tiveste mais tempo dentro de realities do que com ela e Clarice [administradora do grupo] cuida da tua filha e para de tentar forçar pessoas a dar dinheiro ao David e faz algo da tua vida [para além] de te preocupares com o que faço da minha vida, miss católica", terminou.



© Instagram - Daniela Ventura

