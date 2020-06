Sempre com uma enorme ligação à natureza, Daniela Ruah gosta de partilhar com os seus seguidores das redes sociais momentos marcantes relacionados com o tema. Esta quinta-feira, dia 18, por exemplo, a atriz partilhou uma fotografia na sua conta de Instagram na qual revela uma pequena aventura na qual a família embarcou...

"Os primos Olsen andaram a brincar e a ajudar mas não resisti esta foto dos três homens Olsen a construir uma casa nas árvores para eles, que eu sei que vai existir durante décadas...", sublinhou na legenda da publicação.

Casada com David Paul Olsen desde 2014, ambos têm dois filhos em comum: River Isaac e Sierra Esther.

Ora veja!

