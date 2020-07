Daniela Ruah foi desafiada pelo marido, David Paul Olsen, a construir um cavalete para ela e para os dois filhos de ambos. Uma forma de a família conseguir assim dar largas à paixão pelo desenho e pintura.

Assumindo que este não é um processo fácil, a atriz disse 'sim' ao desafio.

"Não é um processo difícil mas aqui a principiante (eu) teve de aprender o que fazer. Sou ferozmente independente e por vezes a minha teimosisse faz com que queira errar e aprender em vez de pedir ajuda a alguém que tenha as respostas... Obrigada, Dave, por me conheceres tão bem e dares-me espaço para errar, e só ajudares quando te pedia. (E por comprares madeira suficiente para acomodar os tais erros)", contou Daniela Ruah nas suas redes sociais, onde partilhou as imagens do resultado final.

Curioso? Veja as imagens na galeria.

