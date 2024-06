Hoje é um dia muito especial para Daniela Ruah. A atriz completa 10 anos de casamento com David Olsen, conforme destacou na sua página de Instagram através de uma romântica declaração.

"Eu sabia que ele me amava antes de o dizer porque as suas ações falavam mais alto que as palavras. E eu sabia que era com ele que iria construir uma vida, com quem iria educar crianças, com quem iria discutir, cozinhar, viajar, chatear-me, entusiasmar-me, cometer erros e com quem iria celebrar as vitórias da vida", destaca.

"Ele tornou-se a minha pessoa no momento em que nos conhecemos, e eu a pessoa dele. Hoje celebramos o nosso 10.° aniversário, e estou de olhos postos nas décadas de aventuras que estão para vir", completa.

Recorde-se que em comum, Daniela e David são pais de duas crianças: River Isaac, de dez anos, e Sierra Esther, de sete.