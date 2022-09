Daniela Ruah recorreu à sua página de Instagram para assinalar uma data muito especial. A filha mais nova, Sierra, completou seis anos.

A atriz partilhou na rede social algumas imagens da menina com a família e escreveu na legenda uma carinhosa mensagem onde destaca a data.

"Esta miúda não anda, pula. Esta miúda não se intimida com um desafio, esforça-se e trata do assunto. Esta miúda ri-se e acaba com tudo! Esperta, querida e criativa, uma filha maravilhosa e a maior mana mais nova. Adoramo-la profundamente", começou por dizer a mamã.

"A Sierra tinha cerca de dois anos nestas fotos e custa acreditar que hoje faz seis… já são duas mãos! Adoro-te, adoro-te, adoro-te nham nham nham (sou eu a comer as bochechas com beijinhos)", rematou.

De recordar que Daniela Ruah e o marido, David Paul Olsen, são ainda pais do pequeno River, filho mais velho.