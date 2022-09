Daniela Ruah partilhou um vídeo nas redes sociais que é o resumo de um "dos seus dias favoritos do ano".

"Acordar às 4h com os miúdos sonolentos e felizes pela aventura que começamos antes do nascer do sol. A energia do evento é sempre tão positiva e adoro observar o nervosismo dos principiantes misturado com os atletas profissionais mais confiantes que lutam pelas medalhas", descreve, notando que este ano foram angariados mais de 1 milhão de dólares.

"Este ano não corri (coisas de joelho) mas no próximo ano vou com tudo!", garante, notando que os filhos também participaram na corrida infantil.

