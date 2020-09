Daniela Melchior foi uma das artistas portuguesas a conseguir levar o seu talento além-fronteiras e a uma das maiores indústrias cinematógráficas do mundo: Hollywood. Tal como já tinha revelado, a atriz foi escolhida para integrar o elenco do próximo filme de 'Esquadrão Suicida', onde dará vida à personagem de RatCatcher.

O Fama ao Minuto esteve à conversa com a atriz que nos falou sobre esta oportunidade que a deixou muito feliz.

"Só o facto de fazer a audição, em abril de 2019, foi muito bom para me dar mais valor enquanto atriz e pessoa. O resto foi tudo um acréscimo. Foi uma experiência inesquecível e que mal posso esperar para repetir", notou, sublinhando que fez um contrato de três filmes com a WarnerBros.

Quanto à sua experiência por lá durante as gravações, que aconteceram em Atlanta, Daniela faz um balanço positivo. "Não nos tratam como divas, mas como atores que merecem respeito e todas as condições para fazer o melhor trabalho possível. Nesse sentido facilitaram imenso. Fui muito bem recebida, quer pela produção, quer pelo realizador e pelos colegas atores. Percebi que fui muito sortuda", recorda.

Uma outra novidade que surgiu na sua vida com este projeto foram os novos fãs, que se revelaram bem mais exigentes, uma vez que o universo dos super-heróis tem milhões de aficionados um pouco por todo o mundo.

"Estava habituada a terminar as novelas aqui e a ir para a Tailândia e ninguém me conhecer. Neste momento, até na Tailândia, Ásia… os filmes de super-heróis é o básico, toda a gente vê e ligam mais. Não perdoam, não desculpam, estão sempre à procura de alguma coisinha. Não estou preparada para essa fase, tento nem pensar nisso", desabafou.

Falando das maiores diferenças com que se deparou lá fora, Melchior sublinhou que a quantidade de meios disponíveis é muito maior, quando comparada com Portugal. Ainda assim, garante, isto não significa que tenha deixado o mercado nacional de lado, pelo contrário, uma vez que quer continuar a investir na sua carreira por cá.

Por outro lado, mostra-se feliz com o reconhecimento que tem havido de talentos portugueses, onde recentemente se incluíram nomes como o de Nuno Lopes ou Alba Baptista. "Já estava na altura de haver esta internacionalização dos atores em Portugal. Temos muita gente talentosa, não havia por que não empregarem atores portugueses. Ainda por cima nós que temos uma língua tão refinada, facilmente nos adaptamos a sotaques, quer europeus, quer americanos".

A nova série da TVI

Agora em Portugal, para onde regressou de imediato assim que a pandemia se começou a espalhar, Daniela voltou ao trabalho com a nova série da TVI 'Quando Amar é Pecado', na qual dará vida a Maria Manuel.

Em conversa, precisamente durante as gravações do formato, fez um resumo acerca do que os telespetadores poderão esperar: "A Maria Manuel é uma rapariga que está a viver em Lisboa, ao contrário dos pais que vivem em Estremoz há oito anos. É professora primária e está noiva do Filipe [Lourenço Ortigão]".

Daniela garante que esta é uma produção que irá "fugir do óbvio" e da linguagem a que as pessoas estão acostumadas com as novelas.

E o amor?

Sempre mais reservada a nível pessoal, Daniela contou que recentemente adotou uma cadela, Heidi, que lhe deu uma nova perspetiva de vida... "Tão cedo já sei que não quero ser mãe, porque é uma experiência muito parecida a ter um bebé e não quero, obrigada. Não tenho tempo neste momento da minha vida", notou, entre risos.

E quanto ao amor? " Está ótimo e mais do que isso, o amor próprio é muito importante", completou.

