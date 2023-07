Daniela Melchior destacou-se, uma vez mais, com um visual repleto de elegância e sensualidade. O look, que foi usado pela atriz no dia 24 de junho, durante um evento em Pula, Itália, foi recordado pela própria na sua página de Instagram.

Conforme a personalidade destacou, o vestido é de Cayet e os sapatos Aquazzura.Veja na galeria imagens desta combinação.

Recorde-se que Melchior tem vindo a construir uma carreira de sucesso além-fronteiras. Os seus mais recentes filmes foram o terceiro capítulo dos 'Guardiões da Galáxia' e 'Velocidade Furiosa X'.

Leia Também: Daniela Melchior arrasadora em 'estreia' na Semana da Moda de Paris