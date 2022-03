Aconteceu durante a presença do ator no 'Today With Hoda and Jenna'.

Daniel Radcliffe esteve no 'Today With Hoda and Jenna', esta quinta-feira, 17 de março, e fez um raro comentário sobre a sua relação de longa data com Erin Darke. Questionado se estava "feliz" com Erin, o ator, de 32 anos, reagiu: "Sim, sim, sim. Eu e a Erin estamos juntos há quase dez anos". Mas não ficou por aqui e afirmou ainda que a companheira "é incrível". De recordar que o casal está a namorar desde 2012. Leia Também: Daniel Radcliffe e companheira em 'raro encontro' na passadeira vermelha