Daniel Radcliffe, de 32 anos, contou com a companhia da namorada, Erin Darke, na estreia de 'The Lost City', que decorreu esta segunda-feira no The Whitby Hotel, em Nova Iorque.

O casal fez uma rara aparição na passadeira vermelha e combinou as cores dos looks escolhidos para a ocasião, em tons de preto e branco.

