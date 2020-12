Daniel Radcliffe comentou o facto de não estar presente nas redes sociais, ao contrário da grande maioria dos artistas na atualidade. Em declarações ao 'First We Feasts' Hot Ones', o eterno ator de 'Harry Potter' falou da sua aversão a este género de plataformas.

"Considerei em criar uma conta de Twitter. Mas tenho 100% a certeza que se o fizesse, iriam surgir notícias do género, 'Dan Radcliffe discute com uma pessoa qualquer no Twitter'", afirmou.

"Quando era mais novo, não agora, graças a Deus, iria gostar de ler os comentários sobre mim. Isso é algo incrivelmente mau para se fazer", explicou, confessando que só gostaria de ler comentários positivos a seu respeito.

"Honestamente, não acho que seja forte o suficiente a nível mental, acho que estou bem como estou", completou.

Leia Também: Jessica Athayde deixa recado aos haters: "Aqui não há gente dessa"